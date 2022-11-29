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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Соучредитель холдинга Major Павел Абросимов решил заняться виноделием

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Соучредитель холдинга Major (один из крупных игроков розничного авторынка) Павел Абросимов решил заняться виноделием.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в конце ноября он учредил в Волоколамском районе Московской области компанию "Мэйджор бревери", в видах деятельности которой указано "производство вина из винограда".

Холдинг начал инвестировать в агропродовольственный сектор в 2016 году с покупки земли в Московской области. В Волоколамском районе была создана ферма органического сельского хозяйства с теплицей, животноводческим комплексом, производством молочной и мясной продукции. К 2019 году хозяйство, которое получило название "М2", обрабатывало 4,5 тыс. га земель, сертифицированных по европейскому стандарту органического земледелия.

Компания также имеет собственную сеть магазинов "М2 Органик Клуб".

Как сообщал Абросимов в интервью журналу "Компания" в декабре 2021 года, до конца 2022 года холдинг планирует вложить 1,6 млрд рублей в развитие агропроектов. По его словам, перспективно делать упор на развитие органического и натурального земледелия. Он не исключал в дальнейшем реализацию проекта по закладке ягодников и яблочных садов.

Major Павел Абросимов
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