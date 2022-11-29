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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Экспорт нефти из РФ в Китай в январе-октябре вырос на 9,5% год к году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России в Китай по итогам января-октября 2022 года вырос на 9,5% год к году - до почти 72 млн т. Об этом сообщил ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве.

"Роснефть" является основным российским поставщиком нефти в КНР, обеспечивая примерно 7% китайского рынка в сырье. Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% – до почти 72 млн тонн. Это чуть меньше, чем поставки в КНР из Саудовской Аравии, 73,8 млн – их результат", - сказал он.

РФ Китай нефть
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