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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $85,75 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился во вторник в ожидании заседания ОПЕК+.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:26 мск подорожали на $2,56 (3,08%) - до $85,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $2,1 (2,72%) - до $79,34 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,5%, WTI - на 1,3%, хотя в ходе торгов падение превышало 3%, и оба сорта опускались до минимумов почти за год. Причиной падения стали массовые акции протеста против локдаунов, прошедшие в минувшие выходные на всей территории Китая, включая Пекин, Шанхай, Синьцзян и Ухань.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР и оказать давление на темпы роста экономики и спроса на топливо в стране.

Внимание рынка теперь направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае.

Кроме того, рынок следит за переговорами относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые государства сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

нефть Brent WTI
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