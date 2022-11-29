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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Правительство РФ направит более 7,5 млрд руб. на инвестпроекты в сельском хозяйстве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит более 7,5 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник.

Средства позволят реализовать более 150 инвестпроектов в 43 регионах. В их числе создание молочных и мясных ферм, овощехранилищ, центров семеноводства и племенного дела.

"Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности наших граждан в качественных и доступных продуктах питания", - сказал премьер.

Михаил Мишустин
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