Директор департамента ЦБ отметил риск появления на рынке ценных бумаг зомби-компаний

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Комитетам по листингу следует активизировать работу по выявлению на рынке зомби-компаний, риск появления которых на рынке с большим количеством частных инвесторов существует, читает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Следует возобновить активную работу комитетов по листингу, в том числе на предмет выявления и оценки эмитентов, которые обращаются высоковолатильно, на предмет выявления признаков зомби-компаний (используемое обозначение компании, которая нуждается в постоянных финансовых вливаниях для того, чтобы продолжать деятельность - прим. ИФ)", - сказал он в ходе онлайн-конференция "Комплаенс: основные тренды 2022" во вторник.

Лях отметил, что это периодически возникающая проблема. "Я помню и десять лет назад она была с рядом эмитентов, удалось вычистить организованные торги от такого рода эмитентов. Но риск появления, особенно на рынке с большим количеством частных инвесторов, зомби-компаний и им подобных, он существует", - сказал он.

По его мнению, с одной стороны, необходимо оценивать, что происходит сейчас, с другой стороны, давать рынку сигнал о том, что такого рода деятельность ведется и будет вестись постоянно, чтобы компании такого рода не появлялись.

Эта проблема периодически возникает на всех рынках, и с ней необходимо работать на постоянной основе, привлекая к этой работе в том числе профучастников. Возможно, круг участников комитетов или собраний по оценке придется расширить, заключил Лях.