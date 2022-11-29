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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью на новостях из Китая

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за нефтью на новостях из Китая, индекс МосБиржи превысил 2185 пунктов, при этом отскок сдерживался укреплением рубля. В лидерах роста выступили бумаги "Яндекса" (+3,3%) и металлургических компаний, упали бумаги "Россети Ленэнерго" (-5,4% и -8,8% "префы") на новостях о невысоких промежуточных дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2185,32 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1128,71 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 60,98 рубля (-0,25 рубля).

Новость дополняется

МосБиржа РТС Китай
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