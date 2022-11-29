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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

ЦБ намерен реализовать межсистемное взаимодействие СБП с рядом стран ЕАЭС до конца 2023 г.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России до конца 2023 года планирует реализовать межсистемную интеграцию Системы быстрых платежей (СБП) с аналогичными системами в нескольких странах ЕАЭС, следует из проекта Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024-2025 годов.

Согласно документу, трансграничные переводы с использованием СБП уже были проведены по одной из схем реализации.

Банк России также планирует продолжить диалог с партнерами по сохранению инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом и поиск альтернативных решений.

Кроме этого, в рамках развития СБП планируется масштабировать возможность совершения онлайн-платежей в бюджетную систему РФ (сервис C2G), в том числе для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин. Также будет запущен сервис и для выплат гражданам от государства (сервис G2C), что повысит оперативность поступления выплат из бюджета. Помимо этого, ЦБ обеспечит дальнейшее расширение использования сервисов C2B (customer to business) и B2C (business-to-consumer), что позволит бизнесу значительно сократить свои издержки.

Регулятор также намерен развивать функционал и увеличивать количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) за счет подключения иностранных партнеров российских организаций и расширению использования СПФС, в том числе посредством механизма подключения через "сервис-бюро".

ЦБ в пятницу опубликовал обновленные показатели стратегии развития национальной платежной системы, согласно которым количество стран участников СПФС планируется увеличить с 15 в 2022 году до 18 стран в 2023 году.

ЦБ РФ
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