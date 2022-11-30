Цена газа в ЕС выросла из-за резкого падения ветрогенерации и холодов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Европе резко - в два раза - сократилось производство электроэнергии на ветряных установках. Вследствие этого выросли спотовые цены на газ и отбор топлива из подземных хранилищ.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 30 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе выросла из-за падения ветогенерации, а также ожидаемого падения температуры воздуха. Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе во вторник упала ниже 8% от энергобаланса по ЕС, при том, что в понедельник их вклад был 15%, а в среднем за прошлую неделю - 18% (доходило и до 22,4%), сообщает ассоциация WindEurope.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на среду) на хабе TTF в Нидерландах за один день торгов прибавил 7% и достиг на закрытие $1425 за тысячу кубометров.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - достиг $1154.

Федеральное сетевое агентство Германии изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную", сообщается в ежедневном обзоре Bundesnetzagentur о ситуации с газоснабжением страны.

Напряженной считается ситуация, когда прогнозируемая средняя температура на следующие 7 дней на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 2018-2021 годы, отмечает ведомство. Прогноз температуры на ближайшую неделю на 0,68 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года. Поэтому следует ожидать роста потребления, пишет регулятор.

Ведомство оценивает ситуацию с газоснабжением страны как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения. BNetzA призывает потребителей к экономии газа. по мнению регулятора, дефицита газа зимой можно избежать, прежде всего если будет достигнута цель экономии не менее 20%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа начала и наращивает интенсивность расходования газа из своих хранилищ. Текущий уровень запасов снизился до 93,62% - это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

За газовые сутки 28 ноября запасы "похудели" на 0,27 процентных пункта. Это новый максимальный показатель с начала сезона отбора.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 68% при том, что в среднем за октябрь было 60%. При этом уже почти неделю производительность терминалов стабильно выше 70%.

Запасы в США

Состояние запасов газа в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 18 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что несколько превышает обычные для этого времени темпы.

Текущий уровень резервов составляет около 74%, что на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.