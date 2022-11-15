"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Подземные хранилища газа в Европе заполнены на 69,7 млрд кубометров газа, приводит "Газпром" данные Gas Infrastructure Europe на 13 ноября, однако российская компания считает, что "даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП)".

"При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ", - подчеркивает компания.

"Газпром" отмечает, что 7 ноября начался сезон отбора газа из украинских ПХГ. К этой дате объем газа в хранилищах составил 14,7 млрд куб. м из необходимых 19 млрд куб. м.