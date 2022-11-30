ЦБ продлит на 2023 г. льготный режим резервирования для кредитов с просрочкой менее 90 дней

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продлит на 2023 год льготный режим резервирования по кредитам, выданным до 18 февраля 2022 года, но в модифицированном формате.

Послабления по кредитам юрлицам будут действовать до 30 июня 2023 года и только для ссуд с просрочкой меньше 90 дней, говорится в сообщении ЦБ. Аналогичный срок установлен для валютных кредитов юрлицам - нерезидентам, даже в случае наличия просроченных платежей свыше 90 календарных дней (эта льгота действует только для банков, находящихся под блокирующими санкциями недружественных стран).

Льготное резервирование по кредитам физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) действует до конца 2023 года и также распространяется на ссуды с просрочкой меньше 90 дней.

Просрочка свыше 90 календарных дней (за исключением валютных кредитов компаниям-нерезидентам) означает наличие явных проблем, и льготный режим на такие кредиты не распространяется, они должны резервироваться в обычном порядке, подчеркнул ЦБ.