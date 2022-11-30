Банк России не будет продлевать часть послаблений для финансовых организаций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банк России, как и обещал, не будет продлевать за пределы 2022 года ряд послаблений для финансовых организаций.

"Послаблениями в разном масштабе пользуются две трети кредитных организаций, однако для большинства из них общий эффект на капитал (c учетом накопленного ранее запаса) - умеренный. Это означает, что они готовы справиться с отменой большинства действующих послаблений. Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у кредитных организаций сохранялись правильные стимулы к управлению рисками", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России планирует с начала 2023 года отменить ряд мер, продлив и частично модифицировав только те, в которых сохраняется необходимость, а также дополнительно предусмотреть ряд изменений в регулировании для облегчения признания банками возможных потерь и сохранения потенциала кредитования.

Так, после 2022 года будет свернута возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества (для целей пруденциального регулирования), а также справедливой стоимости ценных бумаг и отдельных финансовых инструментов (для целей бухгалтерского учета). Это решение связано с постепенной стабилизацией финансового рынка, а также учитывает введение ряда новых мер поддержки, в том числе поэтапного формирования резервов по заблокированным активам, временного снижения требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала кредитных организаций.

Кроме того, с начала 2023 года перестанут действовать послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций для снижения рисков и стимулирования снижения доли "токсичных" валют в балансах банков.

Также только до конца 2022 года продолжит действовать возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк существенно (на сумму более 10 млрд рублей) нарастил объем кредитных требований. Банки, выполнившие это условие и воспользовавшиеся льготой в 2022 году, смогут применять льготный риск-вес по соответствующим заемщикам по 31 мая 2025 года, отмечает ЦБ.

С начала 2023 года также исчезнет возможность применять пониженный риск-вес для нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций (по таким кредитам, предоставленным до 31 декабря 2022 года включительно, мера будет действовать один год с даты их выдачи). В дальнейшем льготные риск-веса планируется применять для приоритетных проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, таксономию которых разрабатывает правительство РФ, поясняет регулятор.

Кредитные организации также только до конца 2022 года будут иметь возможность устанавливать предельную процентную ставку по рублевым субординированным инструментам в размере максимальной из двух величин: 15% либо увеличенного на 5 процентных пунктов (п.п.) значения ключевой ставки ЦБ. Эта мера утратила актуальность из-за снижения ставок, объясняет регулятор.

Кроме того, кредитные организации и небанковские кредитные организации (включая центральных контрагентов) утратят возможность не ухудшать классификационную группу для оценки своего экономического положения до проведения классификации по состоянию на 1 января 2023 года включительно. С 1 апреля 2023 года классификационная группа будет определяться Банком России в обычном порядке.