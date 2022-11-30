Недельная инфляция в России составила 0,19%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 22 по 28 ноября 2022 года составила 0,19%, после инфляции в 0,11%, 0,06%, 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие пять недель, сообщил в среду Росстат. Годовая инфляция замедлилась по состоянию на 28 ноября до 12,05% с 12,30% на 21 ноября.

Основной причиной существенного ускорения цен в последнюю неделю ноября стал скачок цен на стоимость полета в салоне экономического класса самолета - на 11% (неделей ранее выросла на 3,2%). По методологии Росстата, в оценку стоимости авиабилетов входят в том числе билеты на месяц вперед, то есть в выборку попала предновогодняя неделя.

С начала ноября потребительские цены в РФ к 28 ноября выросли на 0,37%, с начала 2022 года к 28 ноября цены повысились на 11,07%.

Из среднесуточных данных Росстата за 28 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 28 ноября до 12,05% с 12,30% на 21 ноября, 12,40% на 14 ноября, 12,52% на 7 ноября, 12,63% на конец октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

На следующей неделе (на первой неделе декабря) годовая инфляция, очевидно, несколько ускорится из-за переноса правительством индексации тарифов ЖКХ для населения (в среднем на 9%) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года (в декабре 2021 года индексации тарифов ЖКХ не было).

Значительный вклад в недельную инфляцию продолжает вносить сезонное удорожание плодоовощной продукции, в первую очередь огурцов. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 22 по 28 ноября составил 2,9% (после роста на 2,7% неделей ранее), в том числе на огурцы - 12,1% (на 11,3% неделей ранее), свеклу - 2,5%, морковь - 2,0%, помидоры и лук - 1,6%, картофель - 0,9%, бананы - 0,8%, капусту - 0,7%, яблоки - 0,2%.

Кроме того, за период с 22 по 28 ноября существенно выросли цены: мороженую рыбу, печенье - на 0,5%, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, куриные яйца - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на сахарный песок - на 1,1%, гречневую крупу - на 0,8%, подсолнечное масло - на 0,5%, мясо кур и черный чай - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: шампуни - на 0,6%, зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,5%.

Одновременно снизились цены: на телевизоры - на 1,2%, электропылесосы и плиты ДСП - на 0,8%, смартфоны - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо - на 1,0%.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 28 ноября на уровне 12,04%, это значение приводится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"В сегменте продовольственных товаров рост цен с 22 по 28 ноября усилился (до 0,21% с 0,14% неделей ранее) за счет увеличения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (2,85%). На продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (снижение на 0,09% после снижения на 0,14% неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,05% (с 0,07% неделей ранее) при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы. На туристические и регулируемые услуги рост цен ускорился (до 0,54% с 0,15% неделей ранее) за счет увеличения цен на авиабилеты", - говорится в обзоре.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Прогнозы ЦБ и Минэкономразвития

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% - на 2024 год.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2022 году равняется 12,5%, в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5%, на конец 2023 года - 6,75%.