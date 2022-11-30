Внесудебное банкротство планируют сделать доступным для граждан с долгами до 1 млн руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Процедура внесудебного банкротства станет доступна для граждан с долгами на сумму от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей. Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения законопроект, который увеличивает предельный размер долга для упрощенного списания через многофункциональные центры (МФЦ).

Процедура внесудебного банкротства граждан появилась в РФ с 1 сентября 2020 года, по общему правилу она длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию. Сейчас воспользоваться ею могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Из-за последнего условия процедура внесудебного банкротства оказалась недоступна для некоторых пенсионеров и граждан с минимальными доходами. В отношении них исполнительное производство не оканчивается, так как они ежемесячно получают деньги, и приставы частично списывают эти средства для погашения долга.

Опубликованный законопроект упрощает доступ к процедуре внесудебного банкротства для граждан, единственным источником доходов которых является пенсия, а также для получателей государственных пособий на детей. Согласно законопроекту, они смогут инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга. Другие граждане смогут сделать это через семь лет после начала взыскания.

Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки о наличии неоконченного в течение указанного срока исполнительного производства и получении госпособий на детей.

Кроме того, законопроект сокращает вдвое - с 10 до 5 лет - срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Ранее эти предложения по изменению правил внесудебной процедуры банкротства поддержал президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания президента РФ с членами правительства в середине ноября он попросил "реализовать их как можно быстрее".