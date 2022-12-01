ЦБ РФ ужесточает регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом на новостройки

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточает регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом, выданной на покупку новостроек.

Эта мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе, заявляли в ЦБ.

С 1 декабря ЦБ вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

По данным ЦБ РФ, во втором квартале доля кредитов на ДДУ с первоначальным взносом менее 10% составила 0,3% против 2,6% в первом квартале 2022 года.