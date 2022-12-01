Совет директоров Polymetal пополнился двумя новыми независимыми членами

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Паскаль Перес и Ричард Шарко назначены независимыми членами совета директоров Polymetal, сообщила компания.

Теперь совет состоит из 8 членов, 6 из которых независимые.

Перес является основателем и гендиректором швейцарской компании International Services Corporation, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере защиты окружающей среды, энергетики, горнодобывающей промышленности, M&A. Сейчас она также работает государственным советником Либерии. Является акционером и членом правления Imperator Resources (бывшая Ivanhoe Gabon), которой принадлежит две лицензии на добычу золота. До этого руководила золотым проектом компании DYD International Holding в Кот-д'Ивуаре, работала в Derichebourg Polyurbaine.

Шарко является членом совета директоров в Agri Europe Cyprus. До этого в течение 25 лет был партнером PwC. В 2015-2020 годах был членом правления Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB).

Также в совет директоров Polymetal входят CEO компании Виталий Несис, представитель крупнейшего акционера - группы "ИСТ" - Константин Янаков и независимые директора Евгений Коноваленко, Жанат Бердалина, Стивен Дашевский и Пол Остлинг.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).