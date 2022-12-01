"ЛУКОЙЛ" возобновил переговоры с американской инвесткомпанией о продаже НПЗ на Сицилии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" возобновил переговоры с американской инвестиционной компанией Crossbridge Energy о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Стоимость сделки, по данным издания, может составить от 1 млрд евро до 1,5 млрд евро, международный трейдер Vitol поможет профинансировать сделку.

Переговоры между компаниями, которые начались в текущем году, прекратились в начале ноября.

Как пишет FT, "ЛУКОЙЛ" настаивает на заключении сделки до вступления эмбарго ЕС на морской экспорт.

Российская компания также провела переговоры с трейдерской Trafigura на случай, если переговоры с американской компанией сорвутся, добавляет газета. Оба трейдера отказались от комментариев.

Любой покупатель, выбранный "ЛУКОЙЛом", должен будет заручиться поддержкой нового правого правительства Джорджии Мелони, которое хочет получить гарантии сохранения рабочих мест на заводе, обеспечивающим топливом 22% рынка страны. НПЗ остро нуждается почти в 1 млрд евро, так как кредиторы отказались возобновить кредитные линии, закрытые после начала Россией специальной военной операции на Украине. По словам источников газеты, банки боялись штрафов США за предоставление финансирования российской компании.

Нефтеперерабатывающий комплекс Isab на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. Предприятие, перерабатывающее нефть сорта Urals, не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки из РФ морским путем 5 декабря.

"ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса Isab, в состав которого входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и 3 морских причала.