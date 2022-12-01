Прощенную банками в 2022-2023 гг. задолженность по ипотеке освободят от НДФЛ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают освободить от НДФЛ прощенную банками задолженность по ипотеке в 2022-2023 гг., ранее такая мера уже вводилась в конце 2015 г. во время кризиса на рынке валютной ипотеки.

Документ (№248055-8) опубликован в электронной базе данных парламента, авторы - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева.

Согласно действующему законодательству, освобождены от уплаты НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту при реструктуризации ипотечного кредита в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков; при прекращении обязательства по ипотеке при передаче банку в собственность заложенного имущества; при частичном прекращении обязательства по ипотечному кредиту, выданному в период до 1 октября 2014 г. (норма была введена в период финансового кризиса).

Внесенный законопроект предлагает освободить от НДФЛ доходы, полученные при полном или частичном прекращении в 2022 - 2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы физических лиц, полученные ими, начиная с налогового периода 2022 года.

"Снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина", - напоминают авторы.

Законопроект внесен вместе с положительным заключением правительства.