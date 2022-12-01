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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

ЦБ может ужесточить регулирование из-за роста доли ипотеки с низким первоначальным взносом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ фиксирует рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом до 48% в третьем квартале с 37% во втором, при сохранении тенденции готов ужесточить регулирование, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

В сегменте ипотеки наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье (на 20% с начала года), подкрепленного не увеличением доходов заемщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки. Масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынках жилья, отмечает ЦБ. Во втором и третьем кварталах эта тенденция была усилена реализацией программ "ипотеки от застройщика".

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Одновременно ухудшаются стандарты кредитования: доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 37% до 48%. В случае сохранения этих тенденций Банк России ужесточит регулирование: в части макропруденциальных мер может потребоваться повышение надбавок по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) и низким первоначальным взносом, в части микропруденциальных мер - повышение требований к уровню резервирования ипотечных кредитов в зависимости от уровня эффективной ставки.

Вместе с тем ЦБ отмечает, что качество ипотечного портфеля пока остается на достаточно высоком уровне - объем кредитов с просрочкой более 90 дней снижается и на 1 октября составил 0,7% от портфеля. Доля реструктуризаций сохраняется на уровне ниже 2%, что более чем в два раза ниже по сравнению с долей реструктуризаций в общем объеме портфеля в 2020 году.

ЦБ РФ
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