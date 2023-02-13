ЦБ с 30 мая ужесточит резервирование ипотеки от застройщика с крайне низкими ставками

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует с 30 мая ужесточить резервирование ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, следует из доработанного проекта изменений в положение 590-П.

ЦБ впервые опубликовал проект изменений в декабре 2022 года и до середины января принимал замечания и предложения от участников рынка. Доработанная версия учла комментарии от банковского и строительного секторов.

"Проект указания разработан в целях регулирования и минимизации кредитных и процентных рисков на рынке ипотечного кредитования, повышения устойчивости кредитных организаций, активно участвующих в программах льготного кредитования от застройщиков, и выравнивания конкурентного поля среди таких кредитных организаций, в рамках реализации регуляторных мер, анонсированных в докладе Банка России для общественных консультаций", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ожидалось, что новый подход к резервированию будет применяться к ипотеке, выдаваемой с 1 января 2023 года. Однако после обсуждения с банковским сообществом ЦБ разрешил кредитным организациям не создавать дополнительные резервы по ипотеке, одобренной в прошлом году, но выданной до 1 апреля 2023 года.

На резервирование кредитов, подпадающих под новое регулирование, банки получат время до 1 июня 2023 года. Для таких кредитов размер формируемых после уменьшения на величину обеспечения резервов будет увеличиваться на 30 или 50 процентных пунктов в зависимости от соотношения полной стоимости кредита и прописанных в указании индикаторов.

Также проект предусматривает увеличение с 6 млн до 20 млн рублей порогового значения величины ипотечной жилищной ссуды, которая может включаться в портфель однородных ссуд при оценке финансового положения заемщика как среднего, в целях синхронизации с текущими программами государственной поддержки граждан по обеспечению жильем.

Вступление в силу проекта указания предполагается с 30 мая 2023 года.