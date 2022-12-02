Нью-Йорк впервые признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Нью-Йорк впервые занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

Финансовая столица США разделила первую строчку с Сингапуром, который неоднократно возглавлял этот рейтинг в прошлом. Эти два города подвинули Тель-Авив, прежнего лидера, на третье место.

В топ-10 самых дорогих городов мира также вошли Гонконг и Лос-Анджелес, Цюрих, Женева, Сан-Франциско, Париж, Копенгаген и Сидней.

При этом EIU отмечает сильный рост стоимости жизни во всех городах рейтинга на фоне событий на Украине и антиковидных ограничений в Китае. Цены за минувший год в среднем подскочили на 8,1% в местных валютах, рекордными темпами как минимум за 20 лет, то есть за все время составления рейтинга.

Рекордный рост зафиксирован в Каракасе - цены в столице Венесуэлы взлетели на 132%. Аналитикам пришлось исключить Каракас из подсчета средних показателей, чтобы избежать искажений.

Москва и Санкт-Петербург подскочили в рейтинге сразу на 88 и 70 позиций соответственно, заняв 37-е и 73-е строчки. EIU объясняет это ростом цен из-за западных санкций и укреплением рубля.

Укрепление курса доллара привело к тому, что американские города продемонстрировали самый активный подъем в рейтинге после российских мегаполисов. Так, Атланта поднялась на 42-е места и заняла 46-ю строчку, Шарлотт (Северная Каролина) и Индианаполис разделили 53-е место (+39 и 35 позиций соответственно), а Сан-Диего занял 17-е место (+33 позиции).

Тем временем Стокгольм и Люксембург упали в рейтинге сразу на 38 строчек, заняв 99-е и 104-е места соответственно. Падение европейских городов вызвано ослаблением курса евро к доллару. Осака и Токио также сдали позиции из-за снижения курса иены.

Самыми доступными для жизни городами мира названы Дамаск, Триполи и Тегеран.

EIU рассчитывает индекс стоимости проживания для более 170 городов мира дважды в год на основе анализа цен на сотни наименований товаров и услуг.