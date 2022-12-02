Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Доллар США поднялся выше 62 руб. впервые с 7 ноября

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно подрастают на Московской бирже в пятницу вечером; при этом курс доллара поднялся выше 62 руб. впервые с 7 ноября, евро торгуется выше 65 руб. впервые с 7 июля.

Курс доллара США составил 62,0025 руб./$1 в 18:31 по московскому времени, что на 51,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,0375 руб./EUR1, подорожав на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,28 копейки - до 63,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро вечером в пятницу в ожидании вступления в силу с понедельника эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение интереса к риску после публикации свежих данных о состоянии рынка труда в США, которые оказались лучше прогнозов. Это снижает вероятность замедления темпов повышения процентной ставки ФРС.

США МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14

Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14

"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

"Газпром" в среду опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания

Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций

Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за опасения санкций

Стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Эксперты отметили, что глобальная инфляция прошла свой пик

Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 93%

Цена нефти Brent поднялась до $86,99 за баррель

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });