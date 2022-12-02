Доллар США поднялся выше 62 руб. впервые с 7 ноября

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно подрастают на Московской бирже в пятницу вечером; при этом курс доллара поднялся выше 62 руб. впервые с 7 ноября, евро торгуется выше 65 руб. впервые с 7 июля.

Курс доллара США составил 62,0025 руб./$1 в 18:31 по московскому времени, что на 51,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,0375 руб./EUR1, подорожав на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,28 копейки - до 63,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро вечером в пятницу в ожидании вступления в силу с понедельника эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти. Дополнительное давление на рубль оказывает снижение интереса к риску после публикации свежих данных о состоянии рынка труда в США, которые оказались лучше прогнозов. Это снижает вероятность замедления темпов повышения процентной ставки ФРС.