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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы опустился ниже 100 млрд куб. м

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Европа повышает интенсивность расходования газа из подземных хранилищ. Новый максимум с начала сезона отбора был зафиксирован в пятницу.

Общий уровень запасов по ЕС на данный момент опустился ниже 100 млрд кубометров.

Хотя власти Европы активно призывают к экономии потребления газа, текущий уровень запасов (91,56%) далеко не максимальный за историю наблюдений. Существенно выше на эту дату он был, к примеру, в 2019 году (93,54%). Тогда истекал 10-летний транзитный контракт "Газпрома" с "Нафтогазом Украины", и Европа готовилась к возможному прекращению транзита.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе держится на высоком уровне на фоне установившихся низких температур и снижения выработки ветрогенерации.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю упала до в среднем 10% от энергобаланса по ЕС при том, что в среднем за неделю с 21 по 27 ноября было почти в два раза больше - 18% (доходило и до 22,4%), сообщает ассоциация WindEurope.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1454 за тысячу кубометров. Январский фьючерс на TTF стоит $1477.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1260.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов снизился до 91,56% - это на 10,6 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 2 декабря запасы "похудели" на 0,45 процентных пункта. Это новый максимальный показатель с начала сезона отбора. В субботу, 3 декабря, (последняя отчетная дата) отбор ожидаемо был чуть поменьше - 0,3 пункта, но это также в разы больше, чем в предыдущие выходные.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 69%, что повторяет ноябрьский показатель. Активный импорт СПГ сокращает запасы газа в приемных резервуарах терминалов, чей уровень в декабре сокращается к среднему за ноябрь на 6%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к активному отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 25 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени величины.

Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.

Европа Украина Газпром США
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