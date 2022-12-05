ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия дали официальный старт переговорам о создании зоны свободной торговли, первый переговорный раунд запланирован на I квартал 2023 года.

Как сообщил торговый блок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заявление о запуске переговоров подписали министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев и министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан.

"Евразийский экономический союз придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Индонезией, которая является одним из наших главных торговых партнеров в АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Надо использовать остающийся нераскрытый потенциал: как показало исследование, либерализация условий торговли может позволить нарастить товарооборот еще на $1,5 млрд", - прокомментировал через пресс-службу начало процесса Слепнев.

По итогам января-сентября 2022 года товарооборот ЕАЭС с Индонезией вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 48,4%, при этом экспорт увеличился более чем в 2,5 раза, импорт - на около 16%, приводятся данные в сообщении торгового блока ЕЭК. В 2021 году товарооборот стран ЕАЭС с Индонезией составил $3,8 млрд (рост на 42%)

По словам Слепнева, ЕЭК видит потенциал развития торговли как сельхозпродукцией (основная часть импорта из Индонезии в ЕАЭС приходится на АПК), так и промышленными товарами.

Очередные переговоры о создании зоны свободной торговли ЕАЭС и Индонезии, как ожидается, могут пройти в рамках Евразийского экономического форума весной 2023 года.