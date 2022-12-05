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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в ноябре замедлились впервые за 18 месяцев, опустившись ниже отметки в 85%.

В прошлом месяце цены (индекс CPI) увеличились на 84,4% в годовом выражении, согласно данным статистического института страны (Turkstat). В октябре инфляция составляла 85,5%.

ЭкономикаИнфляция в Турции в октябре впервые за 25 лет превысила 85%Читать подробнее

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали ослабления инфляции до 84,65%.

Относительно октября потребительские цены выросли на 2,9% после роста на 3,5% месяцем ранее и против ожидавшегося повышения на 3%.

Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) в стране в ноябре замедлились до 136% в годовом выражении по сравнению со 157,7% месяцем ранее. В помесячном исчислении показатель вырос всего на 0,7% после скачка на 7,8% месяцем ранее.

В конце ноября ЦБ Турции ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта, до 9% и сигнализировал об окончании цикла смягчения денежно-кредитной политики. С сентября 2021 года центробанк понизил ставку на 11,5 процентного пункта.

Курс турецкой лиры в ходе торгов в понедельник слабо меняется и находится около отметки 18,64 лиры за $1. Турецкий фондовый индекс BIST 100 понизился на 0,7%, при этом с начала текущего года он взлетел более чем в два с половиной раза (на 165%).

Турция
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