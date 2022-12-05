Наследный принц Саудовской Аравии инвестирует $500 млн в новый инвестбанк Credit Suisse

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская частная инвестиционная компания, управляемая бывшим главным исполнительным директором Barclays PLC, вошли в число инвесторов, готовящихся вложить не менее $1 млрд в новый инвестиционный банк Credit Suisse, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Наследный принц рассматривает возможность инвестировать около $500 млн в новый бизнес Credit Suisse, CS First Boston. Дополнительное финансирование могут предоставить американские инвесторы, включая инвесткомпанию Atlas Merchant Capital Боба Даймонда, ранее возглавлявшего Barclays.

Credit Suisse получила ряд предложений от инвесторов, заинтересованных в CS First Boston. Глава совета директоров швейцарского банка Аксель Леманн в ходе конференции на прошлой неделе сказал, что банк получил обязательства от прочих фирм в дополнение к обещанным инвестициям в размере $500 млн от неназванного инвестора. Credit Suisse не получил официального предложения ни от одной из саудовских фирм, отмечают источники.

Credit Suisse выделяет находящийся в Нью-Йорке банк в отдельный бизнес в рамках реорганизации после многочисленных скандалов, проверок регуляторов и масштабных убытков.

Акции Credit Suisse в ходе торгов в понедельник дорожают на 5,1%.