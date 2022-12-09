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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Credit Suisse завершил двухэтапное размещение акций и привлек 4 млрд франков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG завершил двухэтапное размещение акций, что позволило ему привлечь 4 млрд швейцарских франков ($4,3 млрд), как и планировалось.

Размещение акций среди действующих акционеров завершилось 8 декабря, инвесторы подали заявки на покупку порядка 873 млн бумаг, или 98,2% всего предложения. Поступления от продажи этих акций составят 2,24 млрд франков, говорится в пресс-релизе банка.

Оставшиеся 16,38 млн бумаг будут проданы на рынке по той же цене, по которой они размещались среди действующих акционеров, - 2,52 франка, или выше.

Общие поступления с учетом первого этапа привлечения капитала, завершившегося в конце ноября, составят 4 млрд, отмечается в пресс-релизе.

На первом этапе Credit Suisse разместил акции на 1,76 млрд франков среди квалифицированных инвесторов. В размещении, в частности, принял участие Saudi National Bank (SNB), получивший по итогам сделки 9,9% в Credit Suisse.

Привлечение капитала, как ожидается, увеличит показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) швейцарского банка на 140 базисных пунктов.

В пресс-релизе Credit Suisse также говорится о его продвижении в сделке по продаже значительной части подразделения секьюритизированных продуктов и ряда других активов американскому фонду прямых инвестиций Apollo Global Management.

Эту сделку банк рассчитывает закрыть в первом полугодии 2023 года.

Кроме того Credit Suisse сообщил, что уже принятые им меры по снижению трат позволят ему выполнить план сокращения издержек на 80%. Банк ставит целью добиться экономии на расходах в 1,2 млрд франков в 2023 году.

Акции Credit Suisse прибавляют в цене 2,9% на торгах в пятницу. С начала 2022 года их стоимость упала на 64%.

Credit Suisse Швейцария Saudi National Bank Apollo Global Management
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