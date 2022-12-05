Нефть подорожала почти на 2% на фоне надежд на рост спроса в КНР

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в понедельник, повышаясь примерно на 2%, на фоне перспектив восстановления спроса в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:52 по московскому времени в понедельник составляет $87,19 за баррель, что на $1,62 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,56 (1,95%), до $81,54 за баррель.

Более десятка крупнейших китайских городов, включая Пекин и Шанхай, объявили об ослаблении контроля за распространением коронавируса в разных масштабах с прошлой пятницы. Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сигнализирует об ослаблении жесткой политики в отношении борьбы с COVID-19, что способствует улучшению прогноза роста экономики и спроса, пишет Trading Economics.

Трейдеры также оценивают решение ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Тем временем Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступает в силу с понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

В свою очередь, Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.