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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Glencore выплатит $180 млн для урегулирования коррупционных дел в ДР Конго

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore выплатит $180 млн по соглашению с Демократической республикой Конго (ДРК) для урегулирования претензий, касающихся коррупционных действий компании в стране в 2007-2018 гг.

Как говорится в пресс-релизе Glencore, соглашение покрывает все нарушения ее подразделений, которые были объектом расследований, в частности, Минюста США и властей ДРК.

"Glencore является давним инвестором в ДРК и довольна тем, что заключила это соглашение, чтобы исправить последствия своих прошлых действий", - сказал председатель совета директоров компании Калидас Мадхавпедди.

Он отметил также, что в последние годы Glencore внедрила новые практики комплаенса в ДРК, чтобы избежать повторения прежних проблем.

Glencore владеет 75%-й долей Kamoto Copper Company (KCC), занимающейся добычей меди и кобальта в ДРК.

В общей сложности швейцарская компания направила более $1,66 млрд в этом году на урегулирование связанных с фактами коррупции претензий регуляторов различных стран, включая Великобританию, США и Бразилию.

Акции Glencore прибавляют в цене 1,6% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 51%.

Glencore Демократическая республика Конго
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