Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Документ (№201614-8) был внесен в парламент 28 сентября, принят во втором чтении 22 ноября и в третьем чтении 24 ноября.

Доходы: в 2023 г. составят - 26 трлн 130,3 млрд руб. (17,4% ВВП), в 2024 г. - 27 трлн 239,8 млрд руб. (17,1% ВВП), в 2025 г. - 27 трлн 979,4 млрд руб. (16,4% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2023 г. - 8 трлн 939 млрд руб. (6% ВВП), в 2024 г. - 8 трлн 656 3 млрд руб. (5,4% % ВВП), в 2025 г. - 8 трлн 488 5 млрд руб. (5% ВВП).

Расходы: в 2023 г. - 29 трлн 055,6 млрд руб. (19,4% ВВП), в 2024 г. - 29 трлн 432,5 млрд руб. (18,4% ВВП), в 2025 г. - 29 трлн 243,7 млрд руб. (17,1% ВВП).

Дефицит федерального бюджета в 2023 г. составит 2 трлн 925,3 млрд руб. (2% ВВП), в 2024 г. - 2 трлн 192,6 млрд руб. (1,4% ВВП), в 2025 г. - 1 трлн 264,3 млрд руб. (0,7% ВВП).

Объем ВВП: в 2023 г. - 149 трлн 949 млрд руб. (снижение на 0,8%), в 2024 г. - 159 трлн 714 млрд руб. (рост на 2,6%), в 2025 г. - 170 трлн 598 млрд руб. (рост на 2,6%).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2024 г. - 20 трлн 697,0 млрд руб., на 1 января 2025 г. - 22 трлн 804,3 млрд руб., на 1 января 2026 г. - 24 трлн 994 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2024 г. - $66,6 млрд (63,4 млрд евро), на 1 января 2025 г. - $68,1 млрд (63,1 млрд евро), на 1 января 2026 г. - $68 млрд (61,2 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2023 г. не превышает 5,5%, в 2024 г. - 4%, в 2025 г. - 4%.

Объем ФНБ (прогноз, на начало года): в 2023 г. - 8 трлн 987,4 млрд руб. (6% ВВП), в 2024 г. - 6 трлн 252,9 млрд руб. (3,9% ВВП), в 2025 г. - 5 трлн 947,2 млрд руб. (3,5% ВВП).