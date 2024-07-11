Гособлако для размещения информсистем госорганов будет запущено в 2025 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Государственная единая облачная платформа (Гособлако), в которой будут размещены государственные информационные системы (ИС), будет запущена в эксплуатацию с 1 января 2025 года, сообщает сайт правительства. Положение о регламенте работы платформы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что Гособлако станет единым комплексом для размещения и работы информационных систем и ресурсов министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний, социально ориентированных некоммерческих организаций.

"Пользователи смогут безопасно хранить необходимые для работы данные. Для операций будут использоваться российские программные продукты и оборудование, соответствующие требованиям в области импортозамещения", - говорится в сообщении.

Работа в Гособлаке позволит органам госвласти и другим организациям госсектора оптимизировать затраты, упростит межведомственное взаимодействие, что повысит эффективность оказания госуслуг, рассчитывают чиновники.

Системы Гособлака отрабатывали в ходе эксперимента, который начался в августе 2019 года и закончится 31 декабря 2024 года. За это время была проведена апробация работы более 100 информсистем и ресурсов 40 различных министерств и ведомств.