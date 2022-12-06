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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Австралийский Центробанк ожидаемо повысил базовую ставку до 3,1%

Ставка была повышена восьмой раз подряд, и руководство ЦБ предупредило о дальнейших повышениях

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии на итоговом заседании 2022 года повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

Регулятор сохранил темпы повышения ключевой ставки, несмотря на ранние признаки, указывающие, что инфляция в Австралии могла достигнуть пиковых значений, после которых начнет замедляться, пишет MarketWatch.

ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд. Таким образом, стоимость заимствований выросла до максимального уровня с ноября 2012 года.

При этом руководство RBA просигнализировало о дальнейшем подъеме ставки для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.

"Рост экономики, как ожидается, замедлится в следующем году, поскольку замедляются темпы роста мировой экономики, восстановление расходов на услуги сходит на нет, а рост потребления домохозяйств ослабевает в связи с ужесточением финансовых условий", - заявил глава австралийского ЦБ Филип Лоу.

RBA по-прежнему прогнозирует, что темпы роста потребительских цен достигнут пика в районе 8% в текущем году. В 2023 году, согласно прогнозу регулятора, инфляция начнет замедляться и в 2024 году будет немного превышать 3%.

ЦБ предполагает, что рост ВВП Австралии в 2023-2024 гг. будет составлять 1,5%.

Австралийский доллар торгуется во вторник на уровне $0,6727 по сравнению с $0,6699 на закрытие предыдущей сессии.

Австралия Резервный банк Австралии RBA Филип Лоу
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