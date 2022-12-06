Холода удерживают на высоком уровне спотовую цену на газ в Европе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Как минимум первая половина декабря ожидается в Европе весьма прохладной: примерно на 3 градуса Цельсия ниже климатической нормы и на полтора градуса холоднее, чем годом ранее. Власти Германии 5 декабря назвали эти температурные условия критическими для работы энергетической системы.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. "Газпром" не видит оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена газа в Европе держится на высоком уровне на фоне установившихся низких температур и невысокой выработки ветрогенерации.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую". Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется теплее, чем в среднем за последние четыре года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса холоднее обычного. Прогноз на эту неделю - на 2,38 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за понедельник составила 11,5% от энергобаланса по ЕС, в то время как за прошлую неделю - в среднем 10%, сообщает ассоциация WindEurope.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1466 за тысячу кубометров.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 91,27% - это на 10,8 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 2 декабря запасы "похудели" на 0,45 процентных пункта. Это был новый максимальный показатель с начала сезона отбора. В воскресенье 4 декабря (последняя отчетная дата) отбор ожидаемо был чуть меньше - 0,25 пункта, но это также в разы больше, чем в предыдущие выходные.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 70%, что почти повторяет ноябрьский показатель (69%). Активное потребление СПГ сокращает его запасы в резервуарах приемных терминалов.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к активному отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 25 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени величины.

Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.