Группа Finbridge приобрела универсального страховщика "Двадцать первый век"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний Finbridge (Финбридж), специализирующаяся на микрофинансировании, закрыла сделку по приобретении 100% универсальной страховой компании "Двадцать первый век".

Как сообщила "Финбридж", появление страхового актива в ее портфеле позволит группе развивать финтех-направление и расширить ассортимент продуктов для корпоративных и розничных клиентов. Также компания планирует продолжать развивать классические виды страхования и предложить цифровой сервис для страхователей в части оформления полисов и урегулирования.

Холдинг видит перспективу в развитии ОСАГО для определенного вида техники, полисов "Зеленая карта", в страховании ипотечного имущества, разных видов страхования для юридических лиц, говорится в пресс-релизе. "Финбридж" пообещала расширить предложение персонализированных продуктов для бизнеса.

Компания считает, что их основным преимуществом станет цифровизация. По оценкам группы, клиентский путь у десятки крупнейших страховых компаний оцифрован примерно на 30-40%. Как сообщает "Коммерсантъ", "Финбридж" планирует вложить в трансформацию купленной компании 800-900 млн рублей.

В сообщении группы говорится, что изменения коснутся, в частности, цифровизации бизнес-процессов, развития и расширения цифровых каналов продаж, а также инфраструктуры.

Компания рассматривает возможность покупки новых активов на страховом рынке. "Сейчас на российском рынке не так много других страховых компаний, имеющих удовлетворительное финансовое состояние и при этом рассматривающих предложения о покупке. Поэтому речь будет идти скорее всего о покупке страховых стартапов, которые могут предложить цифровые решения для оптимизации страхового бизнеса. Покупку таких решений или стартапов мы готовы рассматривать. За счет инвестиций в инновации мы планируем составить конкуренцию лидерам страховой отрасли. Страховой рынок для нас интересен и является одним из приоритетных направлений в диверсификации бизнеса группы", - отметил через пресс-службу председатель совета директоров холдинга Finbridge Леонид Корнилов.

Согласно отчетности по МСФО, в группу Finbridge входят микрофинансовая компания (МФК) "Новое финансирование", "Микрокредитная компания универсального финансирования", микрокредитная компания (МКК) "Скорость финанс", МКК "Кангария" и МКК "Стэпмани". По итогам прошлого года процентные доходы ГК Finbridge немногим превысили 11 млрд рублей, чистая прибыль группы оказалась на уровне 1,3 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2022 года группа заняла второе место по размеру портфеля микрозаймов (почти 12 млрд рублей), следует из данных "Эксперт РА".

СК "Двадцать первый век" специализируется на автостраховании, страховании имущества граждан и других видах. По данным "Эксперт РА", по итогам 2021 года она занимала 63-е место по сборам (1,6 млрд рублей). При этом 73% взносов компании пришлось на ОСАГО.