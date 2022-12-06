Owens Corning продала свои активы в РФ структуре "Росатома" Umatex

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская Owens Corning, производитель строительных материалов, продала российские активы структуре ГК "Росатом" Umatex, следует из пресс-релиза Owens Corning.

Сделка включает в себя два завода: в Гусь-Хрустальном и Твери.

Компания не раскрывает сумму сделки, отмечая только, что по итогам девяти месяцев 2022 года продажи в России составили около $85 млн.

Owens Corning занимается разработкой и производством изоляционных, кровельных и стеклопластиковых композитов, а также сопутствующих материалов и изделий.

Umatex (прежнее название АО "НПК "Химпроминжиниринг", структура ГК "Росатом") – один из мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Помимо этого, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью.