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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Главный экономист ЕЦБ предсказал скорое достижение пика инфляции в еврозоне

Замедления роста цен Филип Лейн ждет в середине 2023 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне близка к пиковому уровню, сказал газете Milano Finanza главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

"Пока слишком рано делать заключение, что инфляция достигла вершины, но я с уверенностью могу сказать, что мы близки к пику", - заявил он.

"Мы ожидаем, что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, однако мы и так сделали много, - сказал Лейн. - Отправная точка теперь другая, учитывая, что ставки уже подняты на 200 базисных пунктов (б.п.). Мы будем принимать во внимание масштаб того, что уже было предпринято".

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. на октябрьском заседании. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%. С июля текущего года ЕЦБ поднял ключевые ставки в общей сложности на 200 б.п.

Эксперты ожидают, что в декабре ставка по кредитам будет повышена по крайней мере до 2% с 1,5%.

По предварительным данным Статистического управления Евросоюза, инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10% в годовом выражении с 10,6% в октябре. Снижение темпов роста потребительских цен отмечено впервые за 1,5 года.

По словам Лейна, нельзя исключать ускорения инфляции в начале 2023 года.

"После окончания первых месяцев, весной или летом, мы, вероятно, увидим серьезное замедление инфляции. Однако для снижения ее темпов до целевого уровня ЕЦБ в 2% потребуется время", - отметил Лейн.

Отвечая на вопрос, может ли инфляция замедлиться до 6-7% в 2023 году, он сказал, что "начальное ослабление в результате подъема ставок приведет темпы роста цен примерно к этому уровню", а в дальнейшем замедление продолжится.

ЕЦБ Филип Лейн еврозона
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