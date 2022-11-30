Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 10% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,6% в октябре, когда показатель достиг максимума с начала ведения расчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали замедления инфляции до 10,4%.

Несмотря на снижение, текущий уровень инфляции все еще в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.

Рост цен на энергоресурсы замедлился в уходящем месяце до 34,9% с 41,5% в октябре, на услуги - до 4,2% с 4,3%. Между тем продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,6%, тогда как месяцем ранее рост составлял 13,1%. Промышленные товары выросли в цене на 6,1%, как и в прошлом месяце.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в этом месяце увеличились на 5% в годовом выражении, как и в октябре.

В помесячном исчислении потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1%, показав отрицательную динамику впервые с июля прошлого года. В октябре данный показатель вырос на 1,5%.

Самая низкая инфляция была зафиксирована в Испании (6,6% в годовом выражении) и во Франции (7,1%). Наиболее значительный подъем цен наблюдался в Латвии (21,7%), а также в Эстонии и Литве (21,4%).