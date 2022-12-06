Проект Evraz и "Рейл Сервиса" по производству колес подорожал с 16 до 18 млрд рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в ООО "Аллегро" (Свердловская область), совместное предприятие АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК) и ООО "Рейл Сервис" (Москва), составят 18 млрд рублей, пуск завода по изготовлению железнодорожных колес в ОЭЗ "Титановая долина" намечен на вторую половину 2023 года.

Об этом сообщило управление по связям с общественностью Evraz.

Ранее общая стоимость проекта оценивалось в 16 млрд рублей.

Уже начались пусконаладочные работы на новой линии выходного контроля качества, состоящей из 10 агрегатов. "В ее составе уникальная для России лазерная установка для замеров геометрии колеса. На линии построены установки мойки и сушки, ультразвукового контроля, магнитопорошковой дефектоскопии. Для проверки уровня твердости будут использовать твердомер, а для упрочнения поверхности диска - дробеметную установку", - говорится в пресс-релизе.

Оборудование завода смонтировано на 50%, добавили Evraz. Связующим звеном в цепочке технологии "Аллегро" назван полностью роботизированный межоперационный склад колес. Через него с участка термообработки колеса будут автоматически направляться на механическую обработку, а затем на линию выходного контроля.

"Новое производство железнодорожных колес строится с применением самых современных технологий, здесь будет высокий уровень автоматизации процессов. При этом мы заинтересованы в квалифицированных сотрудниках, которые будут работать с передовым оборудованием, и создаем для них 443 рабочих места", - заявил через пресс-службу вице-президент Evraz, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

Площадь всех производственных и вспомогательных помещений составит порядка 26 тысяч кв. м. В производственный цех будут заходить две железнодорожные ветки - для ввоза заготовки и вывоза готовых ж/д колес. Также предусмотрена возможность отгрузки колес автотранспортом.

ООО "Аллегро" с 2020 года реализует проект по запуску производства ж/д колес на территории особой экономической зоне "Титановая долина". Мощность нового предприятия составит 200 тыс. железнодорожных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Предполагается, что новое предприятие будет работать в связке с НТМК, из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка.

мтг кд

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