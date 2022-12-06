В РФ приняли закон о возможности запрета экспорта нефтепродуктов, по которым возмещен демпфер

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, который законодательно закрепляет возможность правительства РФ лишать компании права экспортировать нефтепродукты, за которые был возмещен демпфер.

Поправки о применении повышающего коэффициента при расчете ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров были внесены депутатом Владиславом Резником ко второму чтению законопроекта (№212658-8).

Согласно документу, предельные размеры ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, рассчитанные по формулам, установленным правительством РФ, не применяются в случае принятия правительством решения о применении повышающего коэффициента при расчете ставки для отдельных категорий экспортеров.

В конце ноября сообщалось, что правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила включение в формулу экспортных пошлин на бензин и дизтопливо надбавочный коэффициент в 20 тыс. руб. за тонну, если экспортер не является производителем таких товаров.

"Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке", - говорилось в сообщении пресс-службы министерства промышленности и торговли.

Ранее источник, знакомый с проектом постановления, подготовленным министерством финансов, сообщал "Интерфаксу", что дополнительную пошлину предлагается взимать с 1 января 2023 года.

Необходимость в регулировании возникла в результате экспорта компаниями нефтепродуктов, по которым ранее был выплачен демпфер и которые предназначаются для внутреннего рынка. "Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо", - ранее пояснял агентству статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.