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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Банки разместили на депозитном аукционе максимальную с мая 2018 г. сумму

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Банки разместили во вторник на аукционе на срок 1 неделя 3 трлн 063,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

При лимите аукциона 3,150 трлн рублей Центробанк удовлетворил все заявки 210 банков.

Объем размещенных на аукционе средств стал максимальным с 15 мая 2018 года, когда 278 банков разместили 3,220 трлн рублей.

В то же время накануне, в понедельник, банки привлекли у ЦБ на 35 дней через аукцион репо 1 трлн рублей, на год – 100 млрд рублей.

Основным фактором избыточности средств у большинства банков служит сезонная неравномерность исполнения бюджетных расходов в конце года при повышенном у отдельных кредитных организаций спросе на нее.

ЦБ для сглаживания дисбалансов ликвидности и поддержания ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки устанавливает в конце года повышенные лимиты своих аукционов.

ЦБ РФ
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