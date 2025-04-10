ЦБ РФ с 15 апреля перейдет к недельным аукционам репо вместо депозитных аукционов

Это связано с ожидаемым переходом банковского сектора к дефициту ликвидности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, сообщает сайт регулятора.

Это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Недельный аукцион репо 15 апреля будет проведен согласно графику с исполнением первой части сделок 16 апреля, второй части - 23 апреля. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на аукционе будет установлен 15 апреля.

Регулятор отмечает, что в случае значительного изменения динамики факторов формирования ликвидности или роста спроса банков на кредиты постоянного действия Банка России может возникнуть потребность не только в предоставлении, но и в абсорбировании ликвидности. В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона на срок 1 неделя вместо аукциона репо соответствующая информация будет опубликована на сайте не позднее рабочего дня, предшествующего его проведению. При этом Банк России, как и ранее, будет стремиться проводить недельные аукционы по управлению ликвидностью в одном направлении - репо или депозитный аукцион.

Система инструментов денежно-кредитной политики Банка России при этом останется неизменной. Банкам по-прежнему будут доступны все операции постоянного действия как по предоставлению, так и по абсорбированию ликвидности.

Также в конце периодов усреднения обязательных резервов Банк России продолжит проводить аукционы "тонкой настройки" в том направлении и в том объеме, который необходим для выполнения банками обязательных резервных требований, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению или абсорбированию ликвидности. Целью операций Банка России является поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки при сохранении достаточного уровня рыночной активности на межбанковском денежном рынке.