Рубль на старте торгов немного снижается к доллару и юаню из-за негатива на мировых рынках

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль снижается из-за негативного настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам и "слабых" цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 63,2125 руб./$1 (+12,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 30,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,8 коп. - до 9,006 рубля.

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