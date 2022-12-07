Индексы РТС и МосБиржи снизились в пределах 0,7% на старте торгов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений рецессии в мировой экономике; лидируют в откате акции ВТБ на новостях о приостановке выплат по ряду субордов.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,7%, до 2181,73 пункта, индекс РТС снизился на 0,5%, до 1091,38 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар подешевел на 10 копеек, до 62,98 рубля.

Подешевели акции ВТБ (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "АЛРОСА" (-1%), "Северстали" (-1%), АФК "Система" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), акции "Газпрома" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "ММК" (-0,2%).

ВТБ приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций, сообщили "Интерфаксу" во вторник вечером в пресс-службе банка. Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", взгляд на российский рынок акций остается нейтральным: индекс МосБиржи до конца года по-прежнему будет находиться в боковой формации в отсутствие драйверов для роста. В то же время американский рынок вернулся в "медвежий" тренд - недавний отскок завершился, теперь ожидается реакция глобальных инвесторов на заседание ФРС, которое состоится в середине следующей недели.

ЕС может ввести новые санкции против горной добычи в России, но пока неясно, какие конкретно меры будут включены в пакет и насколько серьезными они будут, учитывая высокую зависимость ЕС от некоторых видов продукции российских горняков.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынки снижаются из-за вернувшихся опасений, связанных с развитием рецессии в США.

Вышедший в среду утром отчет по торговому балансу КНР за ноябрь оказался хуже ожиданий. Вероятно, слабые результаты стали следствием вспышки COVID-19, которая привела к новым ограничениям. Однако есть надежда, что в декабре результат окажется лучше.

В среду индекс МосБиржи продолжит снижение и может выйти к середине целевого диапазона 2150-2200 пунктов; сигналов к росту пока не наблюдается, полагает Головинов.

В США накануне индексы акций снизились на 1-2% во главе с Nasdaq на растущих опасениях рецессии в экономике США, снижение S&P 500 (-1,4%) зафиксировано четвертые торги подряд.

Инфляция истощит финансовые запасы американцев и может привести к рецессии примерно в середине следующего года, полагает глава банка JPMorgan Джейми Даймон. Его коллега из Goldman Sachs Дэвид Соломон также ожидает рецессии в ближайшие месяцы, и рынки, по его мнению, ждет неспокойный период.

Министерство торговли США сообщило, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% - до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца, но оказался ниже ожидавшихся аналитиками $80 млрд.

Обнародованные ранее позитивные данные о деловой активности в сфере услуг и о числе новых рабочих мест в американской экономике заставили инвесторов усомниться в том, что Федрезерв готов замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки, пишет Trading Economics.

В Азии в среду также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Объем китайского экспорта в ноябре сократился на 8,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил $296,1 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали менее существенное снижение показателя - на 2%.

Снижение экспорта зафиксировано второй месяц подряд, причем темпы падения в ноябре стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта КНР в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% в октябре. Экономисты ожидали падения на 4%.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после падения накануне до минимумов с начала года на усиливающихся опасениях спада в мировой экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть в 2023 году. Текущая цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $79,44 за баррель (-4% во вторник), январская цена WTI осталась неизменной, у $74,25 за баррель (-3,5% во вторник).

За последние три сессии как Brent, так и WTI потеряли в цене более 9%, несмотря на смягчение карантинных ограничений в Китае и вступление в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти, а также инициативы по введению "потолка" цен на нефть из РФ.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год с $102,13 до $101,48 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Отмечается, что в ноябре средняя спотовая цена на Brent составила $91 за баррель.

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $95,33 до $92,36 за баррель из-за предпосылок роста мировых запасов нефти к концу 2023 года.