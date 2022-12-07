Китайский экспорт в ноябре упал максимально с февраля 2020 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года объем китайского экспорта сократился на 8,7% в годовом исчислении и составил $296,1 млрд, показали данные Главного таможенного управления КНР. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение показателя на 2%.

В октябре объем китайского экспорта уменьшился на 0,3%. Показатель снизился по итогам второго месяца подряд, причем темпы его снижения стали максимальными с февраля 2020 года. Специалисты связывают такое сокращение главным образом с падением спроса в мире на фоне замедления роста глобальной экономики.

Объем импорта в прошлом месяце снизился на 10,6% в годовом выражении, до $226,2 млрд, после сокращения на 0,7% в октябре. Экономисты ожидали падения на 4%.

Профицит внешней торговли Китая в ноябре сократился до минимума с апреля - $69,84 млрд по сравнению с $85,15 млрд месяцем и $71,7 млрд годом ранее. Аналитики оценивали ноябрьский профицит в $78,05 млрд.