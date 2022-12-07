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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Соллерс" запустит R&D-центр для развития модельного ряда легких коммерческих автомобилей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует запустить центр продуктового развития и НИОКР для развития модельного ряда легких коммерческих автомобилей (LCV). Компания перезапустила их производство на мощностях бывшего совместного предприятия с концерном Ford в Татарстане.

Как сообщила компания, соглашение о создании центра на базе татарстанского технопарка "Идея" подписано в Казани при участии гендиректора центра продуктового развития "Соллерса" Михаила Гурьянова, гендиректора технопарка Диаса Сафина, главы Татарстана Рустама Минниханова и председателя совета директоров "Соллерса" Адиля Ширинова.

"Создание центра продуктового развития и НИОКР отражает нашу нацеленность на формирование собственных инженерно-технических компетенций в области разработки автомобилей и перспективных технологий в автомобилестроении, что является критическим фактором для реализации стратегии "Соллерса" как лидера на рынке легких коммерческих автомобилей. Наша основная задача – сделать так, чтобы новый центр стал точкой притяжения для российских инженеров и молодых специалистов, начинающих свою карьеру, а также площадкой продуктовой кооперации с технологическими партнерами в России и за рубежом", - цитирует "Соллерс" Ширинова в своем сообщении.

Планируется, что центр заработает в 2023 г. и сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда LCV, а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей.

В работе центра будут задействованы российские и международные инженеры, а также выпускники технических вузов Татарстана и Поволжья.

Отдельным направлением деятельности центра станет развитие компетенций в области электронной архитектуры автомобилей и цифровых технологий управления для транспортных средств, включая телематические системы, системы помощи водителю, операционную систему для мультимедийного устройства, технологии V2X и другое. Кроме того, центр займется разработкой решений по унифицированным модулям для электрических моделей легких коммерческих автомобилей.

Как сообщалось, "Соллерс" в конце ноября перезапустил производство LCV в татарстанской Елабуге. На заводе, где ранее выпускались LCV Ford Transit в рамках совместного предприятия с концерном Ford, покинувшим российский рынок, сейчас разворачивается выпуск двух моделей LCV под брендом "Соллерс". В российской компании не уточняли, кто стал технологическим партнером этого производственного проекта. Согласно открытым данным ОТТС, модели выпускаются на шасси китайского автоконцерна JAC.

Совладелец (20%) и заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика в день запуска нового производства LCV в конце ноября говорила журналистам, что проект, как рассчитывают в компании, "даст очень существенный вклад в финансовые показатели".

Соллерс Татарстан LCV
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