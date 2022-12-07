Крупнейший частный топливный трейдер получил лицензию ЦБ для операций на срочном рынке товаров

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Пролеум Брокер" (Омск), дочерняя компания крупнейшего частного топливного трейдера "Петролеум Трейдинг", получило лицензию Банка России на брокерскую деятельность по операциям с производными финансовыми инструментами на товарных рынках, сообщается на сайте ЦБ.

Лицензия дает право компании оказывать посреднические услуги в отношении всей линейки срочных контрактов с базисным активом "товар".

Управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко подчеркнул, то теперь компания готова предоставить клиентам полный спектр брокерских услуг на товарном рынке СПбМТСБ. В первую очередь это доступ к торгам фьючерсами, во вторую - внебиржевые контракты для страхования ценовых рисков: свопы и опционы.

"Крупным брокерским домам рынок нефтепродуктов не понятен, товарные дески сейчас есть только у пары компаний. А потребность в качественных брокерских услугах очень актуальна. Мы готовы помогать нашим клиентам и партнерам на топливном рынке работать более безопасно и устойчиво, использовать все доступные современные технологии финансовых рынков и управления рисками", - сказал Дьяченко.

В пресс-службе ФАС, комментируя появление новых участников для срочного рынка нефтепродуктов, отметили, что это позволит компаниям и потребителям получить дополнительную возможность обеспечения стабильного сбыта и закупки необходимого объема топлива с поставкой на определенный месяц. Тем самым все участники процесса осуществят хеджирование своих рисков.

"Кроме того, развитие фьючерсных договоров привлечет дополнительную ликвидность в торгующиеся контракты. В свою очередь, это позволит сформировать отечественные ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка", - сказал представитель пресс-службы ФАС.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже добавили, что это событие для срочного рынка можно оценивать только позитивно. "Брокер на срочном рынке, базовым активом которого является товар, это профессиональный участник, которой обеспечивает важные сервисы. Он предоставляет доступ и инфраструктуру другим трейдерам, включая юридические и физические лица, в частности тех, кто не имеет возможности самостоятельно торговать на рынке ПФИ. Нужно отметить, что данная компания первой среди участников рынка получила подобную лицензию", - подчеркнул представитель биржи.

"Петролеум Трейдинг" работает на отечественном рынке почти 10 лет. Последние годы регулярно входит в пятерку крупнейших трейдеров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Выручка по итогам 2021 года увеличилась на 32% - до 47,8 млрд руб. Отгрузка нефтепродуктов в 2021 году составила порядка 1,5 млн тонн, поставки топлива осуществляются в 78 регионов РФ и 5 соседних с РФ государств. У компании более 1 тыс. контрагентов, а также работает собственная блокчейн платформа PROLEUM для осуществления сделок.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания на паритетной основе принадлежит бизнесменам Максиму Дьяченко и Денису Вендрову.