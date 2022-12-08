Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Пробка из танкеров с нефтью из Казахстана возле проливов Босфор и Дарданеллы продолжает расти на фоне сообщений, что Анкара требует уточнения их страхового статуса, пишет агентство Bloomberg.

"26 танкеров, перевозящих более 23 млн баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танкеры "продолжают скапливаться в турецких проливах на фоне безуспешных попыток согласовать решение проблемы страхования, вызванной санкциями на российское сырье".

Агентство пишет, что в это время года танкерам часто приходится ждать несколько дней в проливах из-за короткого светового дня и плохой погоды. Однако, как отмечается в сообщении, в отчете местного портового агента говорится, что экипажам судов, необходимо предоставить подтверждение страхового статуса, и это, по утверждению Bloomberg, еще тоже тормозит прохождение танкеров через проливы.

Ранее агентство написало, что танкеры с казахстанской нефтью не могут покинуть Черное море и добраться до пунктов назначения так как Турция настаивает на доказательстве того, что они должным образом застрахованы.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем - не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующее страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

Официальные лица США и Великобритании настаивают на том, чтобы Турция пересмотрела свое требование о подтверждении страхового статуса, учитывая то, что грузы из Казахстана не подпадают под решение о потолке цен.

В пресс-службе Минэнерго Казахстана ранее заявили, что танкеры с казахстанской нефтью "застряли" на шесть суток возле проливов Босфор и Дарданеллы, но это нормальная ситуация зимой.

"Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем - детали выясняются", - сообщили в пресс-службе.