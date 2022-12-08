Цена газа в Европе превысила $1600/тыс. кубометров

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе растет три дня подряд и к концу среды перевалила за $1600 за тысячу кубометров. На выходных и на следующей неделе регион ждет дальнейшее понижение температуры, что вызовет рост потребления газа.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Падение ветрогенерации и прогноз более суровой погоды в Европе повышают цены на газ по всему миру.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах за один день торгов вырос на 7% и закрылся на уровне $1615 за тысячу кубометров. Январский фьючерс на TTF стоит $1620.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - достиг $1421.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за первые три дня недели составляет 10% от энергобаланса по ЕС, что равно предыдущей неделе, сообщает ассоциация WindEurope. Однако в ноябре ветряки обеспечивали долю в два раза больше.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую". Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется выше, чем в среднем за последние 4 года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса ниже обычного. Прогноз на эту неделю - на 2,38 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе снизился до 90,57% - это на 11 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 6 декабря запасы "похудели" на 0,38 процентных пункта. Это был день с довольно мягкой погодой.

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Европейские терминалы по приему СПГ с начала декабря работают с производительностью 71%, что почти повторяет ноябрьский показатель (69%).

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к активному отбору газа. За очередную отчетную неделю (закончилась 25 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени величины.

Текущий уровень резервов составляет около 72%, что на 2 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.