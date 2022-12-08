Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и попыток нефти скорректироваться вверх после обновления минимумов за год. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, лидируют в росте бумаги металлургов, также подросли на фоне выхода неплохого отчета за ноябрь по РСБУ акции Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2195,57 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1100,36 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 62,88 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1%), "Норникеля" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), ММК (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% по сравнению со 101,6 млрд рублей в ноябре 2021 года. Чистая прибыль банка за 11 месяцев 2022 года составила 174,8 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года (1 трлн 147,5 млрд рублей).

Сбербанк возобновил публикацию некоторых финансовых показателей по итогам октября. Чистая прибыль банка в октябре 2022 года по РСБУ составила 122,8 млрд рублей. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей.

Подешевели расписки TCS Group (-1,2%), акции UC Rusal (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы"), "РусГидро" (-0,1%).