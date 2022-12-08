Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев сократилась в 6,6 раза, до 174,8 млрд руб.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% по сравнению со 101,6 млрд рублей прибыли в ноябре 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка за 11 месяцев 2022 года составила 174,8 млрд рублей, что в 6,6 раза меньше прибыли за аналогичный период 2021 года - 1 трлн 147,5 млрд рублей.

"В ноябре мы заработали 124,7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1,4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174,8 млрд рублей", - отметил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

Сбербанк возобновил публикацию некоторых финансовых показателей по итогам октября. Чистая прибыль банка в октябре 2022 года по РСБУ составила 122,8 млрд рублей. Это позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года - свыше 50 млрд рублей.

Рентабельность активов в ноябре по РСБУ составила 4%, отношение операционных расходов к доходам - 27,1%.

"В ноябре стоимость риска изменилась незначительно и составила 0,8%. С начала года был создан существенный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками", - отмечает банк.

Чистый процентный доход в ноябре вырос на 12,8% - до 159,1 млрд рублей. За 11 месяцев этот показатель увеличился на 3,7% - до 1 трлн 524,4 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в ноябре вырос на 16% и составил 57 млрд рублей, за 11 месяцев - на 5,1%, до 547,3 млрд рублей.

Сбербанк за январь-ноябрь сократил операционные расходы на 3,9% - до 589,8 млрд рублей, в ноябре - на 0,1%, до 64,3 млрд рублей.

Банк отмечает, что результаты получены без использования послаблений ЦБ РФ (таких, как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).

Коэффициент достаточности общего капитала вырос за ноябрь. "Сбербанк с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала, установленные наблюдательным советом в декабре 2021 года", - подчеркнула кредитная организация.