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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Дума согласилась освободить от НДФЛ долги по ипотеке, которые банки простили гражданам

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в 2022-2023 годах освобождает от НДФЛ прощенную банками задолженность по ипотеке. В прошлый раз такая мера вводилась в конце 2015 года во время кризиса на рынке валютной ипотеки.

Законопроект № 248055-8 1 декабря внесли в палату председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева.

По действующему законодательству, освобождены от уплаты НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту при реструктуризации ипотечного кредита в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков; при прекращении обязательства по ипотеке при передаче банку в собственность заложенного имущества; при частичном прекращении обязательства по ипотечному кредиту, выданному в период до 1 октября 2014 года (норма была введена в период финансового кризиса).

Принятый в первом чтении законопроект предлагает освободить от НДФЛ доходы, полученные при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту, выданному кредитной организацией, находящейся на территории России, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.

Закон будет распространяться на доходы физических лиц, полученные ими, начиная с налогового периода 2022 года.

"Снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина", - напоминили авторы поправок.

Госдума Анатолий Аксаков Ольга Ануфриева
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